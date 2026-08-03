Analyser: Trump är mer som en pr-konsult än en ledare

I en analys för Sky News säger USA-korrespondenten James Matthews att Trump under den gångna veckan låtit mer som en pr-konsult än en president.

Han påpekar att Trump hela tiden pratar om kriget i positiva ordalag – att förhandlingar har inletts, och att de ska prata om Hormuzsundet – för att sedan visa sin frustration när Iran inte spelar med.

Trumps trovärdighet påverkas, anser Matthews, när han svänger så häftigt mellan att hävda att det går framåt för att sedan erkänna att det står still.

– Inget vi har hört under det senaste dygnet kommer att säkra förtroendet från hans väljare, militär och allierade, som kanske kommer att behöva hjälpa honom ta sig ur den här gropen, säger han.

The Guardians Andrew Roth påpekar i sin analys att Trump alltid kört på principen att hävda seger och aldrig medge förlust, men att han oturligt nog tycks ha hittat en lika envis motpart i Irans hårdföra regim.

För CNN skriver Stephen Collinson att det märks att Trump riskerar att bli ihågkommen för dödläget med Iran – och att han hellre vill leva kvar i folks minnen via sina renoveringar av huvudstadens monument.

”Trump jonglerar några av de mest allvarliga frågor som konfronterats av en modern president, som kriget, med några av de mest obetydliga, som en makttvist om Washingtons vattenspegel”, skriver han.