Trump: Förhandlingar påbörjades visst med Iran

USA:s president Donald Trump skriver i ett inlägg på Truth Social att Irans ledare är ”ofattbart lögnaktiga”.

I inlägget skriver han att Iran bett om ett möte med USA, att samtalen påbörjats och fler har planerats, men att Iran förnekar att diskussionerna äger rum.

Iran har tillbakavisat Trumps tidigare kommentarer om att samtal mellan USA och Iran ska påbörjas på måndagen.

Trump skriver även om den amerikanska blockaden av iranska hamnar i Hormuzsundet, som han kallar ”USA:s stålmur”.

”Inget kommer fram till Iran, om vi inte vill att det gör det, och inget kommer att komma fram, om vi inte lyckas med ett avtal, eller fullständig kapitulation.”