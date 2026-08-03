Källor: Iran tror att ekonomin kan knäcka Trump

En kortdistansrobot som ställts ut i centrala Teheran.

Iran väntas förlita sig på världsekonomin för att vinna kriget mot USA, skriver Reuters. Källor som nyhetsbyrån pratat med uppger att iranska ledare tror att Donald Trump till slut kommer att vika ner sig. Åtminstone om han bara blir tillräckligt pressad.

Michael Knights på tankesmedjan The Washington Institute håller med om att Iran har en fördel, givet hur kriget utvecklats.

– Ända sedan start har Iran eskalerat trycket på USA genom att skifta perspektiv: en ny geografi, en ny sorts vapen, ett nytt mål, säger han.

För att uppnå detta har den iranska regimen på sistone också utnyttjat grannländernas utsatthet och den globala ekonomin.

– Båda sidor har hittills mött upp eskalering med eskalering, säger den förre rådgivaren Ray Takeyh, som dock varnar för att en sådan taktik lätt kan gå fel.