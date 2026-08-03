Senator: Trump behöver byta ut sina förhandlare

Den demokratiske senatorn Mark Kelly sågar Trumpadministrationen och deras försök att nå fred med Iran, skriver The Independent. Nu kräver han att presidenten petar ”sin svärson” och ”sin fastighetspolare” från förhandlingarna till förmån för mer ”erfarna diplomater”.

Utspelet kom i CBS-programmet ”Face The Nation” där Kelly inte var nådig i sin kritik.

– Vad vi ser är en irrationell president. En person som säger en sak och gör något annat, säger Kelly.

Han noterar att Jared Kushner och Steve Witkoff, som hittills förhandlat för USA, varken lyckats hitta en lösning i Hormuzsundet eller hålla vapenvilan som ingåtts.