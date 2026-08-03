Analyser: Trumps hand är synad – alla spelar därefter

USA:s president Donald Trump tycks göra allt för att framstå som någon som vill sluta fred med Iran, samtidigt verkar han vara övertygad om att hot är vägen fram till en sådan lösning. Den taktiken är dock sedan länge synad, skriver Haaretz Amos Harrel.

I helgen räknade den israeliske kolumnisten till det sjätte eller sjunde utspelet där Trump på något sätt hotat med att bomba sönder Iran. Kort därpå ändrade han sig.

”Vad som står klart är att presidenten till varje pris inte vill återvända till ett fullskaligt krig. [..] Hans problem är att alla aktörer i Mellanöstern nu också har fattat det, och agerar i enlighet med detta”.

Den uppkomna situationen kan dock få stora konsekvenser för världen i övrigt, tror New York Times David French, som menar att Trump var aningslös när han i februari lät bomberna falla över Iran.

”Det enda som är värre än att Donald Trump startat ett grundlagsstridigt krig är att Trump förlorar kontrollen över detta krig”, skriver han.