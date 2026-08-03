ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
President Donald Trump vid VM-lottningen i december. (Stephanie Scarbrough / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Analyser: Trumps hand är synad – alla spelar därefter

Av Daniel Persson
Publicerad:

USA:s president Donald Trump tycks göra allt för att framstå som någon som vill sluta fred med Iran, samtidigt verkar han vara övertygad om att hot är vägen fram till en sådan lösning. Den taktiken är dock sedan länge synad, skriver Haaretz Amos Harrel.

I helgen räknade den israeliske kolumnisten till det sjätte eller sjunde utspelet där Trump på något sätt hotat med att bomba sönder Iran. Kort därpå ändrade han sig.

”Vad som står klart är att presidenten till varje pris inte vill återvända till ett fullskaligt krig. [..] Hans problem är att alla aktörer i Mellanöstern nu också har fattat det, och agerar i enlighet med detta”.

Den uppkomna situationen kan dock få stora konsekvenser för världen i övrigt, tror New York Times David French, som menar att Trump var aningslös när han i februari lät bomberna falla över Iran.

”Det enda som är värre än att Donald Trump startat ett grundlagsstridigt krig är att Trump förlorar kontrollen över detta krig”, skriver han.

David French: Kriget som kan dra resten av världen med sig
analys · NY Times  · Ofta betalvägg
Amos Harel: Är Trumps metod en konst att göra affärer eller skitsnack?
analys · www.haaretz.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetIranUSAIsraelMellanösternNordamerika Donald TrumpAnalysAmerikansk politik