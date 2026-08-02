ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Donald Trump på väg till sin helikopter på fredagen. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Iran dementerar Trumps påstående: Vi har inte vädjat till USA

Av Daniel Persson
Publicerad:

Iranska företrädare dementerar Donald Trumps påstående om att de skulle ha vädjat till honom om att ställa in sin planerade attack mot landet, rapporterar AFP.

”En ny lögn”, meddelar regimen, enligt den halvstatliga iranska nyhetsbyrån Mehr.

Representanter från revolutionsgardet säger samtidigt att iranska styrkor ligger i beredskap och är redo att agera oavsett händelseutveckling.

USA:s president skrev på Truth Social i natt att USA förberett sig för den största attacken sedan andra världskrigets dagar, men att han i sista stund stoppat den:

”Baserat på denna begäran har jag gått med på att, för världens bästa och för ett framgångsrikt och välmående Irans överlevnad, ställa in attacken”, skrev han.

Donald Trumps inlägg i helhet
truthsocial.com
Den iranska dementin kom från militären
AFP  · Ofta betalvägg
Trump sa att han också varit i kontakt med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman
TT
Hormuzsundet kommer att förbli stängt, enligt iranska förhandlare
TT
Saudiarabien har varnat Trump från att skrida till verket med sin plan
www.axios.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetIranUSAMellanösternNordamerika Donald TrumpAmerikansk politik