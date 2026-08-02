Iran dementerar Trumps påstående: Vi har inte vädjat till USA
Iranska företrädare dementerar Donald Trumps påstående om att de skulle ha vädjat till honom om att ställa in sin planerade attack mot landet, rapporterar AFP.
”En ny lögn”, meddelar regimen, enligt den halvstatliga iranska nyhetsbyrån Mehr.
Representanter från revolutionsgardet säger samtidigt att iranska styrkor ligger i beredskap och är redo att agera oavsett händelseutveckling.
USA:s president skrev på Truth Social i natt att USA förberett sig för den största attacken sedan andra världskrigets dagar, men att han i sista stund stoppat den:
”Baserat på denna begäran har jag gått med på att, för världens bästa och för ett framgångsrikt och välmående Irans överlevnad, ställa in attacken”, skrev han.
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