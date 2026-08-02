Trump pausar attack mot Iran – hävdar att avtal är nära
I ett inlägg på Truth Social skriver Donald Trump att USA pausade en attack mot Iran under natten till söndagen, eftersom länderna har enats om ”ramarna för ett avtal”, rapporterar TT. Pausen ska enligt Trump också gälla attacker som skulle ha genomförts av Israel.
”Avtalet skulle inkludera den omedelbara, fullständiga och totala öppningen av Hormuzsundet och ett slut på Irans kärnvapenhot”, skriver Trump.
Enligt uppgifter till nyhetsbyrån AP ska beskedet ha kommit efter att Trump talade i telefon med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin, som ska vara orolig över att kriget är på väg att eskalera ytterligare.
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