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Till vänster: Rök stiger efter en explosion vid en amerikansk militärbas i norra Irak den 24 juli. Till höger: USA:s president Donald Trump fotograferad i New Jersey i fredags. (Stella Martany/AP/TT, Jacquelyn Martin/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Trump pausar attack mot Iran – hävdar att avtal är nära

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I ett inlägg på Truth Social skriver Donald Trump att USA pausade en attack mot Iran under natten till söndagen, eftersom länderna har enats om ”ramarna för ett avtal”, rapporterar TT. Pausen ska enligt Trump också gälla attacker som skulle ha genomförts av Israel.

”Avtalet skulle inkludera den omedelbara, fullständiga och totala öppningen av Hormuzsundet och ett slut på Irans kärnvapenhot”, skriver Trump.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån AP ska beskedet ha kommit efter att Trump talade i telefon med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin, som ska vara orolig över att kriget är på väg att eskalera ytterligare.

Trumps inlägg på Truth Social
truthsocial.com
CNN rapporterar löpande om Irankriget
CNN
Trump hävdar att både Iran och andra länder i regionen bett honom pausa attackerna
Aftonbladet
Saudiarabien har också attackerat Iran tidigare i veckan
AP  · Ofta betalvägg
Trump: ”För världens framtida bästa”
TT
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MellanösternkrisenIrankrigetIranUSAIsraelMellanösternDonald TrumpAmerikansk politik