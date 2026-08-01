Amerikaner uppmanas lämna: ”Oförutsedd upptrappning”

Amerikaner i hela Mellanöstern uppmanas att ”överväga att lämna området” på grund av ”oförutsedd upptrappning”. Det skriver amerikanska ambassaden i Jerusalem på sin hemsida, rapporterar TT.

”Amerikaner i regionen ska överväga att lämna, eller vara förberedda på att lämna om situationen förvärras”, skriver ambassaden.

Amerikanerna förbereds också på störningar i flygtrafiken.