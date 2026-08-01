Amerikaner uppmanas lämna: ”Oförutsedd upptrappning”
Amerikaner i hela Mellanöstern uppmanas att ”överväga att lämna området” på grund av ”oförutsedd upptrappning”. Det skriver amerikanska ambassaden i Jerusalem på sin hemsida, rapporterar TT.
”Amerikaner i regionen ska överväga att lämna, eller vara förberedda på att lämna om situationen förvärras”, skriver ambassaden.
Amerikanerna förbereds också på störningar i flygtrafiken.
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