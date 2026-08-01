Tankfartyg träffat av projektil i Hormuzsundet

Hormuzsundet från ett annat tillfälle tidigare i juli.

Ett tankfartyg träffades natten till lördagen av en ”okänd projektil” i Hormuzsundet vid kusten utanför Oman, rapporterar AFP, med hänvisning till den brittiska marinens sjöövervakning.

Tankfartyget fick problem i maskinrummet som följd, men ingen ska ha skadats.

Det är oklart vem som attackerat fartyget och vad orsaken varit, men Irans revolutionsgarde har de senaste dagarna attackerat ett antal fartyg som försökt passera Hormuzsundet.

Händelsen inträffade också bara kort efter att det läckt ut att USA planerar nya attacker mot Iran.