Källor: USA och Israel ska anfalla energimål i Iran

USA och Israel planerar att inleda nya attacker mot energiinfrastruktur i Iran så snart som i helgen, uppger flera källor för CBS News.

Donald Trump ska dock inte ha gett grönt ljus för attackerna än.

Det är oklart när anfallen ska avslutas, men enligt källorna pågick diskussioner om att försöka avrunda dem lagom till att börsen öppnar på måndag.

Tidigare under dagen sa Donald Trump till reportrar att USA kommer att ”slå Iran väldigt hårt”. När en reporter frågade om att återuppta diplomatiska samtal svarade Trump:

– Jag tror att vi bara vill vinna.