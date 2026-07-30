Pete Hegseth vänder sig till Silicon Valley för att fylla vapenlager

USA är i akut behov av att fylla på sina vapenlager i takt med att kriget mot Iran fortsätter. Försvarsminister Pete Hegseth sätter sitt hopp till vapenstartups i Silicon Valley, rapporterar Washington Post.

I slutet av juni träffade han ett tiotal amerikanska vapentillverkare med ett tydligt budskap: Pentagon behöver deras hjälp för att fylla på lagren, enligt tre källor med insyn.

Bland företagen fanns Shield AI, Anduril och Coaspire.

Trumpadministrationen har den senaste tiden fördjupat samarbetet med Silicon Valleys vapenföretag. Men det återstår att se om de kan leverera i stor skala, säger branschexperten Jerry McGinn.

– Det är en sak att utveckla något, en annan att massproducera det.

Enligt källorna pekade företagen på Pentagons långsamma upphandlingsprocesser och svårigheterna för startups att få tillräcklig finansiering som de främsta hindren för att öka produktionen.