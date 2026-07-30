Jordanien har skjutit ner fem iranska robotar
Jordanien har skjutit ner fem iranska ballistiska robotar i samband med en attack mot en amerikansk bas i landet, rapporterar AP.
Det finns för närvarande inga rapporter om skadade.
USA attackerade under natten ett stort antal mål kopplade till Irans revolutionsgarde, bland annat ledningscentraler samt robot- och drönaranläggningar. Iran uppger att två personer skadades på ön Qeshm.
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