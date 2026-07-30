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Iranska robotar framför ”frihetsmonumentet” i Teheran. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
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Jordanien har skjutit ner fem iranska robotar

Av Tor Gasslander
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Jordanien har skjutit ner fem iranska ballistiska robotar i samband med en attack mot en amerikansk bas i landet, rapporterar AP.

Det finns för närvarande inga rapporter om skadade.

USA attackerade under natten ett stort antal mål kopplade till Irans revolutionsgarde, bland annat ledningscentraler samt robot- och drönaranläggningar. Iran uppger att två personer skadades på ön Qeshm.

Minst 20 personer ska ha dödats i de iranska attackerna
AP  · Ofta betalvägg
Jordanien hävdar att samtliga robotar skjutits ner
Al Jazeera
Saudiarabien har dragits in i konflikten
CNN
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