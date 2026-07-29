Netanyahu uttryckte tvivel om avtal i mötet med Trump

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uttryckte skepsis till möjligheterna att nå ett avtal med Iran under sitt möte med USA:s president Donald Trump i Vita huset, säger en israelisk tjänsteman enligt Axios.

Iran var huvudämnet under det 90 minuter långa mötet. Enligt tjänstemannen ville Netanyahu öka den ekonomiska pressen mot Iran och hävdade att Hormuzsundet är landets sista stora påtryckningsmedel mot USA. Trump ska samtidigt ha uttryckt oro över krigets påverkan på energimarknaderna och världsekonomin.

Även Syrien diskuterades. Den israeliska delegationen visade en karta över hur stora delar av landet som kontrolleras av Turkiet respektive Israel för att påverka Trumps bild av situationen.

– Netanyahu ville visa det här eftersom Trump ibland bildar sig uppfattningar utifrån felaktig information. Om man inte ändrar hans uppfattning tidigt tenderar den att bli bestående, sade tjänstemannen.