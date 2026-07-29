ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s försvarsminister Pete Hegseth. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Netanyahu uttryckte tvivel om avtal i mötet med Trump

Av Adam Lindh
Publicerad:

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uttryckte skepsis till möjligheterna att nå ett avtal med Iran under sitt möte med USA:s president Donald Trump i Vita huset, säger en israelisk tjänsteman enligt Axios.

Iran var huvudämnet under det 90 minuter långa mötet. Enligt tjänstemannen ville Netanyahu öka den ekonomiska pressen mot Iran och hävdade att Hormuzsundet är landets sista stora påtryckningsmedel mot USA. Trump ska samtidigt ha uttryckt oro över krigets påverkan på energimarknaderna och världsekonomin.

Även Syrien diskuterades. Den israeliska delegationen visade en karta över hur stora delar av landet som kontrolleras av Turkiet respektive Israel för att påverka Trumps bild av situationen.

– Netanyahu ville visa det här eftersom Trump ibland bildar sig uppfattningar utifrån felaktig information. Om man inte ändrar hans uppfattning tidigt tenderar den att bli bestående, sade tjänstemannen.

Israel tänker stanna i Syrien så länge det finns hot från jihadistgrupper, säger tjänstemannen
www.axios.com
De områden som Turkiet kontrollerar har den syriska regeringens godkännande, vilket inte gäller Israels närvaro
www.timesofisrael.com
Senare under tisdagen avbröts stridspausen när Iran inledde attacker mot amerikanska trupper
www.axios.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetIranUSAIsraelTurkietMellanösternSyrienNordamerika Benjamin NetanyahuDonald TrumpEuropaAmerikansk politik