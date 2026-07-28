USA: Iranska attacker mot amerikanska trupper

USA uppger att Iran avfyrade flera robotar mot amerikanska trupper i Mellanöstern strax före midnatt. Det skriver det amerikanska militärkommandot Centcom på X.

Enligt Centcom sköts samtliga robotar ned och de amerikanska styrkorna har satts i högsta beredskap.

Attackerna mellan USA och Iran har varit pausade sedan slutet av förra veckan. Under måndagen uppgav USA:s president Donald Trump att samtalen mellan länderna återupptagits.

Samtidigt varnade han för att USA är redo att vidta ”stora militära åtgärder” om samtalen misslyckas.