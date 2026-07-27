Kritiken mot Hegseth växer: ”Han är osäker”

Förtroendet för USA:s försvarsminister Pete Hegseth har minskat markant bland republikanska senatorer sedan kriget med Iran inleddes, rapporterar The Hill.

Kritiken handlar bland annat om att Pentagon misslyckades med att förutse den långvariga stängningen av Hormuzsundet och Irans vilja att attackera grannländer.

Att konflikten dessutom har spridit sig till Röda havet, där Huthirebellerna blivit allt mer aktiva, har fått flera republikaner att anse att Pentagon togs på sängen.

– Jag tror att han är osäker, han saknar erfarenhet av att leda större organisationer och han detaljstyr för mycket. Han har tappat mitt förtroende, säger senatorn Thom Tillis om Hegseth.

Även inom Pentagon uppges förtroendet för Hegseth ha minskat. En republikansk senator, som uttalar sig anonymt, säger till The Hill att missnöjet med försvarsministern är utbrett även i departementet.