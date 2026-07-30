Ny amerikansk attacknatt mot Iran efter Trumps varning

USA har genomfört en ny våg av attacker mot flera platser i södra Iran, rapporterar CNN med hänvisning till militära uppgifter. Bland annat ska flera ledningscentraler ha träffats, uppger USA:s militärkommando Centcom på X.

”Anfallen är ett kraftfullt svar på gårdagens försök till iranska attacker mot amerikanska styrkor stationerade i Mellanöstern”, skriver Centcom.

Nattens anfall sker efter att president Donald Trump på onsdagen hotade Iran med hämndattacker efter att landet attackerat Jordanien. Trump sa bland annat att man skulle ”slå hårt” mot iranska mål.

Omfattningen av attackerna har inte redovisats, men det finns uppgifter om att smällar har hörts på flera platser. Rapporter om attacker finns bland annat i städerna Abadan, Bandar Abbas och Bushehr samt på ön Qeshm, enligt Al Jazeera.