ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Hormuzsundet fotograferat tidigare i veckan (Razieh Poudat/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Ny amerikansk attacknatt mot Iran efter Trumps varning

Av Alice Hermansson
Publicerad:

USA har genomfört en ny våg av attacker mot flera platser i södra Iran, rapporterar CNN med hänvisning till militära uppgifter. Bland annat ska flera ledningscentraler ha träffats, uppger USA:s militärkommando Centcom på X.

”Anfallen är ett kraftfullt svar på gårdagens försök till iranska attacker mot amerikanska styrkor stationerade i Mellanöstern”, skriver Centcom.

Nattens anfall sker efter att president Donald Trump på onsdagen hotade Iran med hämndattacker efter att landet attackerat Jordanien. Trump sa bland annat att man skulle ”slå hårt” mot iranska mål.

Omfattningen av attackerna har inte redovisats, men det finns uppgifter om att smällar har hörts på flera platser. Rapporter om attacker finns bland annat i städerna Abadan, Bandar Abbas och Bushehr samt på ön Qeshm, enligt Al Jazeera.

CNN rapporterar löpande om kriget
live · CNN
Al Jazeera rapporterar löpande
live · Al Jazeera
Attackerade Iran 13 nätter i följd
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetIranMellanösternDonald Trump