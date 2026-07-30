Kriget skapar brist på vapen i USA: Färre än 1 000 Patriot-robotar på lager

Många av USA:s vapenlager gapar tomma efter fem månader av krig mot Iran, rapporterar CNN. Landet uppges till exempel ha färre 1 000 robotar till luftförsvarssystemet Patriot i lager.

Nu hoppas Pentagon att försvarsstartups i Silicon Valley ska kunna hjälpa till att fylla tomrummet, enligt Washington Post. Experter är dock skeptiska till att de relativt nya företagen har den kompetens som krävs.

– Det är en sak att bygga något ... det är en helt annan sak att massproducera det, säger Jerry McGinn på Center for Strategic and International Studies.