Kriget skapar brist på vapen i USA: Färre än 1 000 Patriot-robotar på lager
Många av USA:s vapenlager gapar tomma efter fem månader av krig mot Iran, rapporterar CNN. Landet uppges till exempel ha färre 1 000 robotar till luftförsvarssystemet Patriot i lager.
Nu hoppas Pentagon att försvarsstartups i Silicon Valley ska kunna hjälpa till att fylla tomrummet, enligt Washington Post. Experter är dock skeptiska till att de relativt nya företagen har den kompetens som krävs.
– Det är en sak att bygga något ... det är en helt annan sak att massproducera det, säger Jerry McGinn på Center for Strategic and International Studies.
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