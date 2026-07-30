Analyser: Iran kan tjäna på ett fortsatt krig

I slutet av förra veckan inleddes en paus i striderna mellan USA och Iran. Men i början av veckan återupptogs de efter att Iran attackerat amerikanska trupper i Mellanöstern.

I stället för att invänta en ny amerikansk attack valde Iran självt att bryta pausen. Det kan tyda på att landet vill använda militära medel för att påverka krigets utveckling, skriver CNN:s Abbas Al Lawati i en analys.

En möjlig förklaring är att Iran, trots riskerna, bedömer att ett begränsat krig bättre tjänar landets intressen. Det skriver BBC:s Amir Azimi.

”Iran kan ha kommit fram till att det skapar utrymme för en strategi som inte bygger på militär seger, utan på ett långvarigt tryck.”

En utdragen vapenvila skulle däremot kunna sätta Iran i ett sämre läge, skriver Azimi. USA:s blockad och sanktioner skulle sannolikt bestå, samtidigt som Iran fortsatt skulle vara utestängt från den internationella energimarknaden.

Ett begränsat krig skulle däremot kunna förändra den bilden. Med Hormuzsundet som påtryckningsmedel och Huthirörelsen i Jemen gör även mindre störningar att omvärlden måste lyssna på Irans krav, fortsätter han.