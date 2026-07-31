Iran: Nya drönarattacker mot amerikanska mål
Iran har inlett nya attacker mot USA under fredagen. Det sker med drönare och riktas mot amerikanska militärmål i Kuwait, uppger iranska militären i ett uttalande.
Attackerna sker som ett svar på USA:s bombningar av mål i Iran och Irak.
På fredagen mottog Iran kropparna av de fem medlemmar av det iranska revolutionsgardet som dog i en amerikansk-saudisk attack i Irak tidigare i veckan, skriver AFP.
Samtidigt uppges samtal pågå mellan de krigande parterna. Medlarlandet Pakistan intygar att förhandlingar pågår och att särskilt frågan om Hormuzsundet är prioriterad.
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