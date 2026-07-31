Iran: Nya drönarattacker mot amerikanska mål

Unga män på motorcykel i förgrunden till Hormuzsundet.

Iran har inlett nya attacker mot USA under fredagen. Det sker med drönare och riktas mot amerikanska militärmål i Kuwait, uppger iranska militären i ett uttalande.

Attackerna sker som ett svar på USA:s bombningar av mål i Iran och Irak.

På fredagen mottog Iran kropparna av de fem medlemmar av det iranska revolutionsgardet som dog i en amerikansk-saudisk attack i Irak tidigare i veckan, skriver AFP.

Samtidigt uppges samtal pågå mellan de krigande parterna. Medlarlandet Pakistan intygar att förhandlingar pågår och att särskilt frågan om Hormuzsundet är prioriterad.