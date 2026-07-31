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Unga män på motorcykel i förgrunden till Hormuzsundet. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
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Iran: Nya drönarattacker mot amerikanska mål

Av Daniel Persson
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Iran har inlett nya attacker mot USA under fredagen. Det sker med drönare och riktas mot amerikanska militärmål i Kuwait, uppger iranska militären i ett uttalande.

Attackerna sker som ett svar på USA:s bombningar av mål i Iran och Irak.

På fredagen mottog Iran kropparna av de fem medlemmar av det iranska revolutionsgardet som dog i en amerikansk-saudisk attack i Irak tidigare i veckan, skriver AFP.

Samtidigt uppges samtal pågå mellan de krigande parterna. Medlarlandet Pakistan intygar att förhandlingar pågår och att särskilt frågan om Hormuzsundet är prioriterad.

Amerikanska militärkommandot har inte kommenterat uppgifterna
TT
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