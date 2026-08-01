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Arkivbild av ett amerikanskt krigsfartyg. (Bernat Armangue / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Källor: Toppgeneral varnar för brist på krigsfartyg – kan inte skydda Israel mot robotar

Av Hedda Hallsenius
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USA:s toppgeneral vid det europeiska kommandot, Alexus Grynkewich, varnar för att han inte har tillräckligt med marina resurser för att kunna skydda USA och Israel från ballistiska robotattacker. I ett meddelande till försvarsdepartementet skriver han att han kommer att behöva prioritera USA, uppger källor för Washington Post.

Den amerikanska flottan har, enligt källorna, varit hårt pressad under kriget mot Iran, då Trumpadministrationen bland annat infört en marin blockad av iranska hamnar i Hormuzsundet.

USA:s europeiska kommando koordinerar militärinsatser i Medelhavet. Varken europeiska kommandot eller Pentagon har kommenterat uppgifterna.

Expert: ”Nu är frågan vad strategin är”
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Amerikaner uppmanas lämna Mellanöstern på grund av ”oförutsedd upptrappning”
TT
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Källor: USA och Israel planerar attack mot energimål i Iran
CBS News
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