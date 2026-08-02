Analyser: Att strunta i USA – en vinnande strategi

Den iranske förhandlaren Mohammad Bagher Qalibaf när han anlände till fredsförhandlingarna i Schweiz förra månadern.

Irans ledare visar enighet rörande landets krigsstrategi. Genom att inte vika ner sig mot USA:s upprepade hot är ledarskapet säkert på att de kan uppnå mer än sina fiender, skriver AP:s korrespondenter.

Det tycks dock råda oenighet, utvecklar nyhetsbyrån, om vad detta ställningstagande ska leda till. Samtidigt som en stor del av ledarskiktet inte bryr sig om USA alls, hör talman Mohammad Bagher Qalibaf till dem som verkar vilja skaffa sig fördel vid förhandlingsbordet.

”Förhandling är ett politiskt redskap och ett komplement till militär handling”, skrev han på Telegram i torsdags, enligt AP.

New York Times Steven Erlanger menar att Iran genom sin hållning, avslöjat en svaghet hos Trumps USA som både Ryssland och Kina lär välkomna.

”Washington har startat ett krig som de inte verkar veta hur de ska vinna eller avsluta”, skriver han.