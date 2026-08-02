FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem

Ett vattentorn i Plymouth, Minnesota, som blev föremål för en cyberattack tidigare i veckan.

Minst sju delstater har slagit larm om cyberattacker mot sina vattensystem under veckan som gått, rapporterar Washington Post.

Nu varnar FBI och USA:s miljöskyddsmyndighet för att ”illvilliga cyberaktörer” manipulerar vattensystemen på distans, och orsakar översvämningar och bristande vattentryck.

Varningen kommer efter att den amerikanska underrättelsetjänsten sagt att Iran sannolikt ligger bakom en koordinerad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota.