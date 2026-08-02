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Ett vattentorn i Plymouth, Minnesota, som blev föremål för en cyberattack tidigare i veckan. (Ellen Schmidt /AP/TT / AP)
Irankriget

FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem

Av Hedda Hallsenius
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Minst sju delstater har slagit larm om cyberattacker mot sina vattensystem under veckan som gått, rapporterar Washington Post.

Nu varnar FBI och USA:s miljöskyddsmyndighet för att ”illvilliga cyberaktörer” manipulerar vattensystemen på distans, och orsakar översvämningar och bristande vattentryck.

Varningen kommer efter att den amerikanska underrättelsetjänsten sagt att Iran sannolikt ligger bakom en koordinerad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota.

Amerikanska vattensystem är sårbara för cyberattacker, enligt experter
Washington Post  · Ofta betalvägg
Donald Trump har skyllt cyberattackerna i Minnesota på det lokala styret – inte Iran (31 juli)
BBC
Attackerna har lett till att boende har behövt koka vattnet innan det kan drickas (31 juli)
CNN
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