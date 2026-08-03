Källor: USA behöver ”nya kreativa idéer” för att bestraffa Iran

En högt uppsatt officer i USA:s försvarsmakt vill ha nya idéer för att hantera Iran. Det skriver officeren i ett mejl som skickades till en större grupp militäranalytiker på onsdagen, uppger källor till CNN.

”Vi söker nya, kreativa och okonventionella sätt att sätta press på och bestraffa Iran”, stod det i mejlet.

Enligt CNN är det ovanligt att liknande förfrågningar skickas ut via mejl och att det kan tyda på att Trumps möjlighet att förhandla fram amerikanska villkor i en överenskommelse med Iran är små. Mejlet skickades ut innan Trump meddelade att man skulle pausa attackerna mot Iran i förhoppning om ett fredsavtal.

En annan källa uppger att militärkommandot Centcom nu överväger ”alla” alternativ.