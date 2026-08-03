Iran: Hormuzsundet stängt så länge USA:s aggressioner fortsätter
Företrädare för Iran tillbakavisar för andra dagen i rad att de för några som helst samtal med USA, rapporterar Reuters och AFP.
De diskussioner som förs sker med Oman om hur Hormuzsundet ska skötas, uppger Esmaeil Baqaei, talesperson för landets utrikesdepartement under en pressträff.
Han lägger också till att även om Iran skulle komma överens med Oman, så kommer det inte vara tillräckligt för ett öppnande av farleden. Detta så länge USA fortsätter med sina ”aggressioner” mot Iran.
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