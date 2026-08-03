ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Oförändrat läge i konflikten, enligt företrädare för Iran. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Iran: Hormuzsundet stängt så länge USA:s aggressioner fortsätter

Av Daniel Persson
Publicerad:

Företrädare för Iran tillbakavisar för andra dagen i rad att de för några som helst samtal med USA, rapporterar Reuters och AFP.

De diskussioner som förs sker med Oman om hur Hormuzsundet ska skötas, uppger Esmaeil Baqaei, talesperson för landets utrikesdepartement under en pressträff.

Han lägger också till att även om Iran skulle komma överens med Oman, så kommer det inte vara tillräckligt för ett öppnande av farleden. Detta så länge USA fortsätter med sina ”aggressioner” mot Iran.

Iran förnekar att några samtal förs med USA
AFP  · Ofta betalvägg
Ett av flera telegram från Reuters
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetIranUSAMellanösternNordamerika