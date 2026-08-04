Oro i Dubai för utdraget krig: ”Vet inte om jag borde varsla eller anställa”

Kriget mellan USA, Israel och Iran har förändrat förutsättningarna i Dubai, rapporterar Le Monde. Förenade Arabemiraten har tidigare setts som ett lika tryggt land som Schweiz, men många utlänningar jämför nu tillvaron där med den i Tel Aviv.

I början tog allmänheten landets flyglarm på allvar, men numera ljuder de utan att någon reagerar. När Iran i mitten av juli hotade att attackera hamnar och flygplatser i emiraten, lät Dubais medier bli att rapportera. Att landet inte är en demokrati gör det lättare för ledarna att lägga upp en långsiktig plan för hur konflikt och hot ska hanteras, säger en lokalt baserad fransman till tidningen.

En bankchef som arbetar i Dubai, säger dock att många påverkas av kriget.

– Osäkerhet är nästan värre än krig. Jag vet inte om jag borde varsla, anställa, stanna eller lämna, säger han.