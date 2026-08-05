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En rökpelare stiger från sundet i mitten av juli. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
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Trump: Iran öppnar sundet – annars slår vi till

Av Tor Gasslander
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Trump hotar återigen Iran, samtidigt som han fortsätter påstå att förhandlingar med landet pågår, skriver Financial Times.

– Sundet kommer att öppnas väldigt snart, eller så kommer vi att slå till väldigt hårt – och då kommer sundet att öppnas, säger presidenten.

Enligt Axios källor är Iran och Oman nära att sluta ett avtal som skulle innebära att sundet öppnas i 60 dagar. Det uppges kunna presenteras redan på onsdagen.

Iran har de senaste dagarna upprepade gånger förnekat att de för några direkta förhandlingar med USA.

USA attackerade under natten mot onsdag Iran för tolfte natten i rad.

Trump: Vi förstör en bro eller kraftstation varje gång Iran skjuter mot sundet
Financial Times  · Ofta betalvägg
Enligt Trump vill Iran väldigt gärna sluta ett avtal med USA
AFP  · Ofta betalvägg
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