Trump: Iran öppnar sundet – annars slår vi till

En rökpelare stiger från sundet i mitten av juli.

Trump hotar återigen Iran, samtidigt som han fortsätter påstå att förhandlingar med landet pågår, skriver Financial Times.

– Sundet kommer att öppnas väldigt snart, eller så kommer vi att slå till väldigt hårt – och då kommer sundet att öppnas, säger presidenten.

Enligt Axios källor är Iran och Oman nära att sluta ett avtal som skulle innebära att sundet öppnas i 60 dagar. Det uppges kunna presenteras redan på onsdagen.

Iran har de senaste dagarna upprepade gånger förnekat att de för några direkta förhandlingar med USA.

USA attackerade under natten mot onsdag Iran för tolfte natten i rad.