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Arkivbild av en oljetanker i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Iran hotar att stoppa all energiexport från Mellanöstern

Av Hedda Hallsenius
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Iran hotar med att stoppa all energiexport från Mellanöstern, efter att USA återinfört blockaden mot iranska hamnar i Hormuzsundet. Det rapporterar AP.

”Exporten av olja och gas från regionen kommer antingen att delas av alla eller nekas alla”, skriver revolutionsgardet i ett uttalande.

Blockaden trädde i kraft under natten mot onsdag. Iran svarade med att stänga ner sundet och avfyra flera attacker mot länder i närheten som har amerikanska militärbaser.

Revolutionsgardet skriver i sitt uttalande att sundet kommer att vara stängt tills ”USA:s ondska upphör”.

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www.theguardian.com
Den nya blockaden kan slå hårdare mot oljepriset än den gamla
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