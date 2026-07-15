Iran hotar att stoppa all energiexport från Mellanöstern

Arkivbild av en oljetanker i Hormuzsundet.

Iran hotar med att stoppa all energiexport från Mellanöstern, efter att USA återinfört blockaden mot iranska hamnar i Hormuzsundet. Det rapporterar AP.

”Exporten av olja och gas från regionen kommer antingen att delas av alla eller nekas alla”, skriver revolutionsgardet i ett uttalande.

Blockaden trädde i kraft under natten mot onsdag. Iran svarade med att stänga ner sundet och avfyra flera attacker mot länder i närheten som har amerikanska militärbaser.

Revolutionsgardet skriver i sitt uttalande att sundet kommer att vara stängt tills ”USA:s ondska upphör”.