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Irans Saman Ghoddos. (Jae C. Hong /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Iran klagar till Fifa efter reserestriktioner

Av Tomas Ekelund
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Irans fotbollsförbund kommer att lämna in ett formellt klagomål till Fifa på grund av lagets reserestriktioner i USA under VM. Det rapporterar AFP.

– Trots att schemat lämnades in i god tid har vi återigen stött på restriktioner från arrangörerna, säger en presstalesperson till nyhetsbyrån.

Laget har sin bas i Mexiko och tvingades efter premiären mot Nya Zeeland, som spelades i Los Angeles, att lämna USA samma kväll.

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