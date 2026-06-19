Iran klagar till Fifa efter reserestriktioner

Irans fotbollsförbund kommer att lämna in ett formellt klagomål till Fifa på grund av lagets reserestriktioner i USA under VM. Det rapporterar AFP.

– Trots att schemat lämnades in i god tid har vi återigen stött på restriktioner från arrangörerna, säger en presstalesperson till nyhetsbyrån.

Laget har sin bas i Mexiko och tvingades efter premiären mot Nya Zeeland, som spelades i Los Angeles, att lämna USA samma kväll.