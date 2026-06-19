Iran klagar till Fifa efter reserestriktioner
Irans fotbollsförbund kommer att lämna in ett formellt klagomål till Fifa på grund av lagets reserestriktioner i USA under VM. Det rapporterar AFP.
– Trots att schemat lämnades in i god tid har vi återigen stött på restriktioner från arrangörerna, säger en presstalesperson till nyhetsbyrån.
Laget har sin bas i Mexiko och tvingades efter premiären mot Nya Zeeland, som spelades i Los Angeles, att lämna USA samma kväll.
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