VM-svepet: Chock i Kanada efter nattens skräckskada

Nathan Saliba håller upp skadade Ismaël Konés tröja. (TT.)

Nattens resultat

Under natten blev värdnationen Mexiko det första laget att kvalificera sig för VM-slutspel, efter segern mot Sydkorea. Segern var inte självklar och matchens enda mål kom efter att Sydkoreas målvakt krockade med en lagkamrat. De två kvarvarande lagen i grupp A, Tjeckien och Sydafrika, spelade lika i sin match. De båda nationerna står nu på 1 poäng vardera med en match kvar att spela. I grupp B besegrade Kanada Qatar med hela 6–0 efter att gulfstaten fått två spelare utvisade. Matchen överskuggades av en skräckskada på hemmalagets Ismaël Koné. Enligt tränaren kunde man ”höra benet brytas”. Koné har förts till sjukhus och ska opereras. Stora siffror blev det även i mötet mellan Schweiz och Bosnien-Hercegovina. Det första målet dröjde till den 74:e minuten, och sedan rullade det på med fem mål på 20 minuter.

Skotska fans ska hylla avlidna supportern

En 76-årig skotte dog i helgen under sin resa till USA och Boston, med syftet att se sitt land spela i fotbolls-VM. Familjen är förkrossad, säger en familjevän till STV News. – Men de finner ändå tröst i vetskapen om att han fick ägna sig åt det han älskade allra mest när han gick bort. Inför nattens gruppspelsmatch mot Marocko planerar supporterföreningen ”The Tartan Army” att hedra mannen med en applåd i den 76:e minuten. Läs mer här.

Storstjärnan Neymar missar ännu en match

En av mästerskapets största stjärnor är Neymar och nu står det klart att anfallaren missar även Brasiliens andra gruppspelsmatch mot Haiti. Han stod över den första matchen mot Marocko på grund av sin vadskada. Neymar har tränat tillsammans med laget i veckan men väljer att fortsätta sin återhämtning på egen hand i stället för att flyga med laget till Philadelphia för nattens match. Läs mer här.

Hysterisk hetta i Texas – Sverige spelar med AC

Temperaturen har klättrat över 30 grader i Texas och värmen tär på de svenska landslagsspelarna. – Det här var absolut den varmaste träningen jag varit med om i mitt liv, säger ytterbacken Gabriel Gudmundsson till TT om torsdagens träning. Sveriges kvarvarande två gruppspelsmatcher mot Nederländerna och Japan spelas på arenor med tak och luftkonditionering. – Det blir små misstag, energin tar slut snabbare. Så det ska bli skönt att få lite AC, säger Gudmundsson. Läs mer här.

Isak åter i full träning inför Nederländerna

Samtidigt som Sverige firar midsommar förbereder sig herrlandslaget inför lördagens viktiga match mot Nederländerna. Under torsdagen kom ett glädjebesked: Alexander Isak kunde åter träna för fullt efter att tidigare i veckan ha tränat på egen hand. Något midsommarfirande blir det dock inte för Sverige. Laget får njuta av sin traditionella midsommarlunch först på söndag. – Spelarna kommer nog att få en midsommarkänsla, säger presschefen Petra Thorén. Läs mer här.