Nytt besked kring Wahi – får nu resa in i Kanada

Den ivorianske anfallaren Elye Wahi, som utreds för matchfixning, släpps in i Kanada inför lördagens VM-match mot Tyskland trots allt. Tidigare under dagen meddelade förbundet att 23-åringen stoppas på grund av misstankarna om matchfixning som omgärdar honom.

Det är Le Parisien som med hänvisning till en källa skriver att Wahi har fått visum och nu är tillgänglig till helgen.

Wahi drog på sig ett gult kort för sitt klubblag Nice i maj och franska myndigheter utreder nu om spelaren tog det med flit.