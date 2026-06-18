Säkerheten sågas – VM-publik kom in utan biljett

Flera brittiska fotbollsfans kunde ta sig in på VM-arenan i Texas under matchen mellan England och Kroatien trots att de inte hade biljetter, rapporterar brittiska medier. Många vittnar om att säkerheten vid entrén hade stora brister.

– Det fanns stora luckor vid sidan av biljettspärrarna och folk bara gick igenom. Volontärerna bestod i stort sett bara av gamla damer och de stoppade ingen, säger en person till Daily Mail.

Även tidningens reportrar säger att de gick in utan att passera någon säkerhetskontroll.

Fifa tillbakavisar dock uppgifterna och säger att det inte finns tecken på att någon kunde ta sig in utan biljett, skriver Sportbladet.