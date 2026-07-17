ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sepp Blatter, arkivbild från 2022. (Alessandro Crinari / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Ex-basens sågning: ”Vart är du på väg, Fifa?”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Den tidigare Fifa-basen Sepp Blatter kritiserar det internationella fotbollsförbundet inför söndagens VM-final. I ett inlägg på X skriver han att matchen kan betraktas som en kopia av Super Bowl, i och med att det nu blir en halvtidsshow med flera artister.

Vattenpausen var bara början, skriver han, och avslutar:

”Vart är du på väg, Fifa?”

Halvtidsshowen väntas dra ut på pausen, som enligt reglerna ska vara 15 minuter lång. Medan den enligt spanska Marcas uppgifter blir 17 minuter lång skriver Reuters att det sannolikt handlar om 25 minuter.

Sepp Blatter på X
x.com
Båda medierna hänvisar till tv-källor (spanska)
www.marca.com
Själva uppträdandet väntas ta 11 minuter, och scenen ska monteras upp och ner
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen