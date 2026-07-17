Ex-basens sågning: ”Vart är du på väg, Fifa?”

Den tidigare Fifa-basen Sepp Blatter kritiserar det internationella fotbollsförbundet inför söndagens VM-final. I ett inlägg på X skriver han att matchen kan betraktas som en kopia av Super Bowl, i och med att det nu blir en halvtidsshow med flera artister.

Vattenpausen var bara början, skriver han, och avslutar:

”Vart är du på väg, Fifa?”

Halvtidsshowen väntas dra ut på pausen, som enligt reglerna ska vara 15 minuter lång. Medan den enligt spanska Marcas uppgifter blir 17 minuter lång skriver Reuters att det sannolikt handlar om 25 minuter.