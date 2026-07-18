En genomsnittlig biljett till VM-finalen kostar 123 000
Söndagens VM-final i fotboll är på god väg att bli det dyraste idrottsevenemanget i historien. På andrahandsmarknaden Seatgeek kostar den genomsnittliga matchbiljetten nu 12 751 dollar, vilket motsvarar 123 000 kronor. Det är nästan 20 000 kronor mer än Super Bowl-rekordet från 2024, skriver The Athletic.
Den absolut billigaste biljetten som gick att hitta på torsdagen kostade omkring 73 000 kronor.
Att biljetterna är så dyra, samtidigt som VM-finalsarenan Metlife Stadium tar in över 80 000 människor, innebär att VM-finalen är i en klass för sig själv när det kommer till dyra priser.
– En återspegling av hur sällsynt och hur globalt detta ögonblick är, säger Seatgeeks marknadschef Chris Leyden.
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