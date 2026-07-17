Skrockfull Milei skippar finalen: ”Aldrig i livet”

När Argentina spelar VM-final på söndag har spelarna sannolikt en högljudd supportermassa i ryggen. Men president Javier Milei tänker stanna hemma.

Vidskeplighet gör att presidenten inte tänker lämna presidentpalatset i Buenos Aires. Att resa till New Jersey har aldrig varit aktuellt.

– Aldrig i livet, säger han enligt ESPN.

I intervjun berättar presidenten om sitt udda beteende i samband med landslagsmatcherna. När Milei såg matchen mot Schweiz gjorde han det iklädd en jacka, som han tog av sig strax innan motståndarnas mål. Därför åkte jackan på igen, och Argentina kunde sedan vinna matchen i förlängning.