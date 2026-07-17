Moder jord ger sågat finalgräs ”en sista hjälpande hand”

VM-spelare har kritiserat gräsmattan på finalarenan i New Jersey och sagt att den är sträv, torr och långsam. Fifa:s Alan Ferguson, högst ansvarig för VM-mattorna, är dock inte orolig.

Till The Athletic säger han att en stor dos tålamod, tillsammans med gynnsamt väder, har gjort att planen är mer än redo för de spanska och argentinska spelarna.

Inför turneringen valdes en grässort som ska göra att mattan håller länge. Det gräset passar dock ett varmare klimat, och fram till alldeles nyligen har temperaturerna varit oväntat låga.

Men växtlampor i kombination med högre temperaturer har nu gjort sitt.

– Vi behövde vänta på att moder jord skulle ge oss en sista hjälpande hand.