VM-spelaren Elye Wahi greps för matchfixning i maj
Fotbollsspelaren Elye Wahi, som just nu deltar i fotbolls-VM för Elfenbenskusten, greps misstänkt för matchfixning mindre än två veckor innan turneringen drog igång. Det rapporterar The Athletic med hänvisning till källor.
Spelaren uppges ha gripits av fransk polis den 29 maj, direkt efter att hans klubblag Nice spelat en match. Misstanken handlar dock om en annan match som spelades den 17 maj. 23-åringen misstänkts ha tagit ett gult kort med flit.
Utredningen pågår och varken Wahi, Fifa eller Elfenbenskustens fotbollsförbund har uttalat sig om uppgifterna.
bakgrund
Elye Wahi
Wikipedia (en)
Sepe Elye Delmas Wahi (born 2 January 2003) is a professional footballer who plays as a forward for Ligue 1 club Nice, on loan from Bundesliga club Eintracht Frankfurt. Born in France, he plays for the Ivory Coast national team.
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