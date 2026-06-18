VM-svepet: Svenskar är oftare sjuka under VM

England var starkast mot Kroatien i en målglad match. (Bildbyrån)

Nattens resultat

Tidigt på onsdagskvällen klev Cristiano Ronaldo in i VM, när Portugal mötte mästerskapsdebutanterna Kongo-Kinshasa. Men trots att en hel fotbollsvärld tippade portugisisk seger så slutade matchen 1–1. Efterspelet har handlat mycket om huruvida Ronaldo fortfarande kan prestera på den högsta nivån. Ingen fotbollsälskare blev besviken när England och Kroatien drabbade samman på onsdagskvällen. Fyra mål redan i första halvlek och dramatiken bestod en bra bit in i andra halvlek, innan Marcus Rashford slutligen punkterade tillställningen med sitt 4–2-mål. Mötet mellan Ghana och Panama såg länge ut att sluta mållöst. Men i andra halvlekens femte tilläggsminut slog 20-årige Caleb Yirenkyi till för ghananerna. Efter att ha kontrat in 1–0-målet – som också blev matchens enda – blev han stor hjälte för västafrikanerna. Bayern Münchens storstjärna Luis Díaz stod för ett av målen när Colombia besegrade Uzbekistan med 3–1. Det var uzbekernas första VM-match någonsin och många förvånades nog av att man faktiskt lyckades göra ett mål mot sydamerikanerna.

Fotbolls-VM – då stannar fler hemma från jobbet

Vartannat år tycks svensken vara mer sjuk under sommarmånaderna än andra år. Konstigt nog verkar det också infalla när det arrangeras stora fotbollsmästerskap. Sambandet är klarlagt av Statistiska centralbyrån som gått tillbaka till 2006 för att belägga mönstret. Enligt Lena Johansson, statistiker på myndigheten, är sjukfrånvaron åtta procentenheter högre under ett fotbollsmästerskap än under andra juni- och juliveckor. Läs mer här.

Drickpauserna går inte hem hos alla fans

För överhettade spelare är de förstås välkomna, men fansen tycks inte vara helt sålda på nymodigheten med schemalagda dryckespauser halvvägs in i såväl första som andra halvlek, skriver Reuters. I gårdagens match mellan England och Kroatien visade publiken sitt tydliga missnöje mot tilltaget genom att bua. Den plötsliga pausen, som är tre minuter lång, delar in matchen i fjärdedelar snarare än i halvor, menar kritikerna. Och särskilt obegripligt anses fenomenet vara för de lag som spelar i oproblematiska, milda temperaturer. Läs mer här.

Här kan du plugga in VM:s alla spelare

Om du tycker att det är många lag i årets VM, är det inget emot hur många spelare som deltar i turneringen. 1 248 stycken är anmälda från de 48 lagen. För att ge de mest inbitna fansen en chans att hänga med har den brittiska tidningen The Guardian gjort en databas där ländernas trupper nagelfars. Av sammanställningen kan man bland annat läsa att Daniel Svensson i Tyskland jämförs med Oppfinnar-Jocke och att Yasin Ayari har ett förhållande med Dejan Kulusevskis syster. Läs mer här.

Isak tränar ensam inför mötet med Nederländerna

5–1-segern mot Tunisien verkar ha tagit hårt på Alexander Isak. VM-premiären var hans första hela match i år och på onsdagen tränade han därför på egen hand, berättar landslagets presschef Petra Thorén. Hon hälsar dock att det snarare är en försiktighetsåtgärd och att hans deltagande i lördagens gruppspelsmatch mot Nederländerna inte ska vara i fara.

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