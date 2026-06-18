Messi och familjen rasar mot rapportering om pappan

Den argentinske världsstjärnan Lionel Messi och hans familj har publicerat ett uttalande där de rasar mot rapporteringen om pappa Jorge Messis hälsa, rapporterar flera medier.

Messi gjorde tre mål i premiärmatchen mot Algeriet och efter det första var han märkbart rörd ute på planen. 38-åringen sa själv att det berodde på saker utanför planen.

Efteråt har flera argentiska medier skrivit att Jorge Messi är svårt sjuk.

”Familjen vill uttrycka vårt missnöje över bristen på känslighet och respekt som vissa har visat i en fråga som är av strikt privat natur”, står det i familjens uttalande.