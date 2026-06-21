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Irans förbundskapten Amir Ghalenoei. (Khalil Hamra /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Iran: Restriktioner lättas efter klagan mot USA

Av Tomas Ekelund
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Irans fotbollsförbund har klagat på de amerikanska reserestriktionerna under VM och ser nu ut att få gehör. Reglerna, som bland annat inneburit att laget tvingats lämna USA kort efter match, ska ändras inför den sista gruppspelsmatchen. Det rapporterar TT.

– De sa att ”i Seattle kan ni göra vad ni vill, ni kan agera så som ni vill och ni kan komma tidigare”, säger förbundskapten Amir Ghalenoei på en pressträff utan att specificera var informationen kommer ifrån.

Iran möter Belgien i Los Angeles i kväll och ställs mot Egypten i Seattle i gruppspelets sista omgång på lördag.

På grund av Irankriget har det iranska landslaget haft sin bas i Mexiko
TT
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