VM-svepet: Curaçao-spelare fick lära sig nationalsången

(Charlie Riedel /AP/TT / AP)

Nattens resultat

Det blev en målfattig historia mellan Curaçao och Ecuador, men målvakten Eloy Room imponerade desto mer. Under 96 minuter räddade han 15 bollar för Curaçao, vilket är nytt världsrekord under en VM-match utan förlängning. Elfenbenskusten chockade Tyskland genom att ta ledningen och övertaget räckte en bra bit in i andra halvlek innan Tyskland bytte in sin superavbytare Deniz Undav. Med två nya mål från 29-åringens fötter klättrade han upp i ledning i skytteligan, samtidigt som han säkrade förstaplatsen i gruppen för sitt Tyskland. Just nu pågår även matchen mellan Tunisien och Japan, vilket blir ett viktigt möte för Sverige. Länderna spelar nämligen i grupp F.

Curaçao-spelare har fått lära sig nationalsången

Det är det minsta landet som någonsin nått ett VM-slutspel. Med en befolkning på blott 156 000 invånare är det därför inte särskilt konstigt att flera av landslagsspelarna fått hämtas in från andra länder. Flera ur truppen har bara perifert ursprung från öriket, något som lett till oväntade komplikationer, skriver Reuters. Till exempel har flera i truppen fått plugga in nationalsången ”Himno di Korsou” – för att kunna sjunga med inför matcherna. Läs mer här.

Värmerestriktioner även för fansen

Fifa har infört restriktioner för att skona spelarna ifall temperaturerna skenar i väg under särskilt heta matchdagar. På vissa arenor i Texas finns också luftkonditioneringsanläggningar installerade för att sänka temperaturerna. Men det finns också fotbollsförbund långt ifrån Nordamerika som tar ansvar för sina fans. Spanska fotbollsförbundet beslutade på lördagen att stänga supporterområdet Plaza de Colón i Madrid, i samband med landets möte med Saudiarabien på söndagen. Anledningen: Det väntas bli 39 grader varmt i den spanska huvudstaden, vilket kan utgöra fara även för fansen. Läs mer här.

Arrangörer brydde sig inte om att kontrollera biljetter

Engelska supportrar kan ha knäckt systemet som kan ge dem tillträde till matcharenor utan giltig biljett. Men det verkar inte ha krävt någon större finess för att knäcka systemet. The Guardian skriver att en stor grupp brittiska fans, inför mötet med Kroatien, tog sig in på arenan genom att passera obemannade spärrar. Medan polisen satsat på krypskyttar för att garantera säkerheten, lät arrangörerna, å sin sida, bli att ens kontrollera om de som kom hade biljett, rapporterar tidningen. Läs mer här.

Förändringar på gång i Potters startelva?

Två matcher i rad har Sverige startat med samma elva. Men efter 5–1-förlusten mot Nederländerna väcks nu röster om att testa nya vägar. TV4:s experter vill se en svensk fyrbackslinje och röster har höjts för att såväl Lucas Bergvall som Anthony Elanga borde få vara med från start. Det är ännu fem dagar kvar till den avgörande matchen mot Japan, men räkna med att de kommande dagarna kommer omgärdas av spekulationer om eventuella förändringar. Läs mer här.