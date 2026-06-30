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En medlem av det iranska revolutionsgardet fotograferad i huvudstaden Teheran i juni 2025. (Vahid Salemi/AP)
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Iran: Revolutionsgardister har skjutits ihjäl i sina hem

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Två medlemmar i Irans revolutionsgarde har blivit ihjälskjutna i sina hem, uppger den statliga nyhetsbyrån Tasnim i ett inlägg på X under tisdagen. Enligt nyhetsbyrån AFP har skjutningen – som ägde rum i staden Paveh i västra Iran – beskrivits som ett ”fegt terroristdåd” i statlig tv.

Det finns inga klara uppgifter om vilka som ligger bakom morden, men AFP rapporterar att Iran tidigare har skyllt liknande attacker på kurdiska separatistgrupper i samarbete med USA och Israel.

Enligt AFP har statlig tv också rapporterat att två personer dödades när deras bil blev beskjuten i staden Saravan under måndagen. I det fallet uppgavs att attacken utfördes av ”sionistisk-amerikanska legosoldater”.

Ytterligare två revolutionsgardister ska ha skadats i attacken i Paveh
AFP  · Ofta betalvägg
Statliga nyhetsbyrån Tasnims inlägg på X
x.com
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