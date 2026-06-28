Israel: Flera terrorister har dödats i Syrien

Israel uppger att man under lördagen dödade flera ”beväpnade terrorister” i Syrien. Bilden visar en israelisk postering i Gaza.

Den israeliska militären uppger att man under lördagen dödade flera ”beväpnade terrorister” i södra Syrien, rapporterar TT.

Enligt ett uttalande från militären ska en eldstrid ha brutit ut i den så kallade ”buffertzon” som Israel kontrollerar i Syrien sedan diktatorn Bashar al-Assad störtades i december 2024.

I torsdags uppgav den israeliska försvarsministern Israel Katz att militären kommer att behålla buffertzoner i Syrien, Libanon och Gaza under ”obestämd tid”, skriver The Times of Israel.