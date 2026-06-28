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Israel uppger att man under lördagen dödade flera ”beväpnade terrorister” i Syrien. Bilden visar en israelisk postering i Gaza. (Ariel Schalit/AP/TT)
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Israel: Flera terrorister har dödats i Syrien

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Den israeliska militären uppger att man under lördagen dödade flera ”beväpnade terrorister” i södra Syrien, rapporterar TT.

Enligt ett uttalande från militären ska en eldstrid ha brutit ut i den så kallade ”buffertzon” som Israel kontrollerar i Syrien sedan diktatorn Bashar al-Assad störtades i december 2024.

I torsdags uppgav den israeliska försvarsministern Israel Katz att militären kommer att behålla buffertzoner i Syrien, Libanon och Gaza under ”obestämd tid”, skriver The Times of Israel.

Israel har själva utropat delar av Syrien till ”säkerhetszoner”
TT
Israel: Reservister i ”Etzonibrigaden” öppnade eld mot terroristerna
www.timesofisrael.com
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