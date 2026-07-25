Israel förbereder militärinsats på Västbanken: ”Byarna måste tömmas”

Israeliska soldater på en väg i närheten av Nablus på Västbanken.

Israel förbereder en större militäroperation på Västbanken efter att en attack från bosättare på fredagen krävt flera människoliv, däribland två israeliska. Det rapporterar CNN.

Finansminister Bezalel Smotrich säger att de palestinska byarna där incidenter inträffade måste förstöras.

”Befolkningen måste evakueras för sitt eget beskydd och byarna måste tömmas på terroristinfrastruktur och terrorister för att säkerheten ska kunna återställas.”