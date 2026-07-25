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Israeliska soldater på en väg i närheten av Nablus på Västbanken. (Majdi Mohammed /AP/TT / AP)
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Israel förbereder militärinsats på Västbanken: ”Byarna måste tömmas”

Av Tor Gasslander
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Israel förbereder en större militäroperation på Västbanken efter att en attack från bosättare på fredagen krävt flera människoliv, däribland två israeliska. Det rapporterar CNN.

Finansminister Bezalel Smotrich säger att de palestinska byarna där incidenter inträffade måste förstöras.

”Befolkningen måste evakueras för sitt eget beskydd och byarna måste tömmas på terroristinfrastruktur och terrorister för att säkerheten ska kunna återställas.”

Video från gårdagens incident tycks visa en palestinsk man som försöker avväpna en israelisk bosättare – sen börjar skotten
CNN
Netanyahu säger också att man kommer bygga fler olagliga bosättningar i området
Al Jazeera
Bosättare har skadat minst 11 palestinier i hämndattacker efter gårdagens dåd
www.haaretz.com
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