Israel godkänner ny bosättning i palestinsk stad
Israel godkänner en expansion av en judisk skola för bosättare i den palestinska staden Hebron på ockuperade Västbanken. Palestinier kritiserar beslutet, och menar att det bryter mot ett avtal från 1997.
Godkännandet gäller en 1 000 kvadratmeter stor skolbyggnad i Hebrons historiska centrum.
– Vi fortsätter att bygga för att förverkliga praktisk suveränitet i bosättningarna, säger Israels finansminister Bezalel Smotrich, som tidigare har sagt att han vill ”begrava” tanken på en palestinsk stat.
På tisdagen tog Israel kontroll över administrationen av en helig plats i Hebron, vilket omedelbart fördömdes av den palestinska självstyresmyndigheten.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen