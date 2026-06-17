Israel godkänner ny bosättning i palestinsk stad

En fotbollsplan i Dura nära Hebron på Västbanken.

Israel godkänner en expansion av en judisk skola för bosättare i den palestinska staden Hebron på ockuperade Västbanken. Palestinier kritiserar beslutet, och menar att det bryter mot ett avtal från 1997.

Godkännandet gäller en 1 000 kvadratmeter stor skolbyggnad i Hebrons historiska centrum.

– Vi fortsätter att bygga för att förverkliga praktisk suveränitet i bosättningarna, säger Israels finansminister Bezalel Smotrich, som tidigare har sagt att han vill ”begrava” tanken på en palestinsk stat.

På tisdagen tog Israel kontroll över administrationen av en helig plats i Hebron, vilket omedelbart fördömdes av den palestinska självstyresmyndigheten.