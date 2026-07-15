Israelisk soldat skickade videor till iransk agent

Bilden visar en israelisk soldat i Gaza den 26 maj 2026. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

En israelisk soldat har dömts till fem års fängelse för att ha skickat flera videor till en iransk agent, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Två av videorna ska ha visat hur robotar sköts ner, medan flera andra visade hur robotar träffade olika platser i Israel, skriver The Jerusalem Post.

Soldaten blev kontaktad av den iranska agenten via Telegram, som där sade att han kunde tjäna pengar genom att göra ”fotografi-relaterade uppdrag”. Efter att ha skickat flera videor valde soldaten själv att berätta vad som hade hänt, vilket ledde till att han blev gripen.

Förutom fängelsestraffet innebär domen också att mannen blir degraderad till menig.