Arkivbild: Demonstration utanför den israeliska underrättelsetjänsten Shin Bets högkvarter för att kräva att Hussam Abu Safiya friges den 1 januari 2025.

Den israeliska gruppen Läkare för mänskliga rättigheter kräver att deras palestinska kollega Hussam Abu Safiya friges från israeliskt häkte, rapporterar Haaretz.

Enligt gruppen har barnläkaren och sjukhusdirektören Abu Safiyas hälsotillstånd försämrats kraftigt under de nästan två år som han varit frihetsberövad i Israel utan rättegång. Haaretz har läst ett läkarutlåtande där det framgår att hans blodvärden är onormala, att han tappat dramatiskt i vikt och förlorat medvetandet.

Israel anklagar läkaren för att vara befälhavare inom terrorgruppen Hamas, något som han förnekar.

Israels högsta domstol har avslagit en begäran från läkargruppen att frige Abu Safiya och 13 andra läkare från Gaza som hålls utan rättegång. En annan domstol har sagt nej till att låta en oberoende läkare undersöka Abu Safiya, enligt Al Jazeera.