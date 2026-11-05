En italiensk kock har fått sparken från en restaurang i Brisbane i Australien eftersom han har vägrat lägga ananas på pizza, skriver BBC.

Det ska ha skett vid tre tillfällen över en period på flera år, då kocken anser att det är en förolämpning mot italiensk kultur.

Kocken fick sparken i maj men fallet har blivit känt genom en arbetsrättslig strid som avgjordes på torsdagen. Kocken krävde ersättning efter att han fått sparken, men det har avslagits.