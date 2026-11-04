Alaska är en av de delstater där det slutliga valresultatet väntas dröja. I skrivande stund leder den republikanske senatorn Dan Sullivan med 48,7 procent av de räknade rösterna, medan demokraten Mary Peltola har 47,5 procent, enligt AP.

Under valrörelsen har uppgifter om en demokratisk valkupp fått blickarna att riktas mot Alaska. Enligt en granskning från New York Times har Demokraterna arbetat aktivt för att hitta en kandidat med samma namn som republikanen Dan Sullivan i hopp om att kunna splittra de republikanska rösterna. Den oberoende utmanaren Dan J Sullivan har samlat 1,7 procent i nuläget.

Donald Trump har kallat draget för ”valfusk på högsta nivå” och krävt att Peltola ska åtalas. På tisdagen uppgav presidenten dock att han inte har för avsikt att bestrida valresultatet, enligt New York Times.