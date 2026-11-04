Demokraterna har skrällt i tre republikanska fästen i mellanårsvalet. James Talarico vann i Texas, Annie Andrews i South Carolina och Adam Hamilton i Kansas, rapporterar internationella medier.

– Vi är USA:s hjärta. Och en del av det budskapet handlar om att vi är starkare tillsammans än när vi är splittrade, säger Hamilton efter segern enligt New York Times.

I Texas besegrade Talarico Donald Trumps kandidat Ken Paxton och blev den första demokraten på över 30 år att vinna ett delstatsomfattande val. Andrews besegrade Darline Graham och säkrade Demokraternas första senatsseger i South Carolina sedan 1998. I Kansas slog Hamilton ut den Trumpstödda senatorn Roger Marshall och blev den första demokraten på 94 år att väljas till senaten från delstaten.

Framgångarna innebär att Demokraterna tar över majoriteten i senaten, enligt AP.