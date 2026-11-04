Susan Collins (R) och Troy Jackson (D) under en debatt ingör valet.

Demokraternas Troy Jackson vinner senatsvalet i nyckelstaten Maine, enligt AP. Det innebär att den populära veteranpolitikern Susan Collins, som suttit i senaten sedan 1996, lämnar kongressens överhus.

Republikanen Collins har gång på gång blivit omvald till sin post trots att majoriteten av invånarna i Maine röstat på demokratiska presidentkandidater. I år har hon dock fått stå till svars för de ökade bränslepriserna och Trumps handelskrig med Kanada som påverkat Mainebornas ekonomi negativt.

”Det har varit mitt livs ära att få tjäna Maines invånare i USA:s senat”, skriver 73-åriga Collins efter förlusten enligt Fox News.

I ett inlägg på X tackar Troy Jackson samtidigt för stödet.

”Jag lovar er detta: Jag kommer aldrig att glömma var jag kommer ifrån eller vem jag kämpar för”, skriver han.